Pourquoi Les affamés sort en Blu-ray?

Lancé au cinéma à l'automne 2017, Les affamés n'était pas destiné à une sortie en DVD. Jusqu'à son sacre lors du dernier Gala Québec Cinéma, et la sortie publique de son réalisateur. Pourquoi Robin Aubert tenait-il tant au Blu-ray, alors que son film est offert en vidéo à la demande ? Il nous répond, et raconte en ses mots son amour pour un support qu'il n'estime pas obsolète.

« Pour tenir l'objet dans ses mains. Pour le placer dans une bibliothèque entre les classiques du genre d'ici : les films de Gilles Carle, bien sûr, mais aussi Dans le ventre du dragon et Pouvoir intime d'Yves Simoneau.

« Découvrir par l'entremise des "bonus" certains aspects du tournage sans toutefois avoir toutes les réponses, [pour] garder une part du mystère, sans quoi le cinéma deviendrait trop con.

« Le faire découvrir à un ami ou une amie qui n'est pas friand "de ce genre de film", parce que maladroitement cultivé dans l'optique d'un système où le terme "peur" se résume à "mauvais".

« Le sortir soi-même de son boîtier. Le réécouter au moment opportun, entre deux couches ou de retour d'une virée dans une taverne louche de Rawdon.

« Pour les collectionneurs, les geeks, la fille de Limoilou qui élève seule ses trois enfants et qui n'a pas eu le temps de se faire une sortie au cinéma.

« Pour le gars de Varennes qui va décider de s'acheter enfin un lecteur Blu-ray parce qu'ils sont de moins en moins chers et que son VHS commence à faire défaut.

« Pour la petite, mais ô combien belle postérité que cela contient.

« Et enfin, pour tenter encore une fois de faire comprendre aux détracteurs que l'apanage d'une oeuvre ne se résume pas seulement à sa performance.

« La raison est simple : un film n'a pas de date de péremption. »

Offert dès mardi en format Blu-ray, le film de zombies Les affamés a remporté huit prix Iris au plus récent Gala Québec Cinéma, dont ceux du meilleur film et de la meilleure réalisation pour Robin Aubert. Mettant en vedette Marc-André Grondin, Monia Chokri, Charlotte St-Martin et Brigitte Poupart, Les affamés raconte l'histoire de quelques habitants d'un village qui s'enfoncent dans la forêt pour échapper à leurs amis, voisins et membres de leur famille qui s'en prennent soudainement à eux.