Summer of 84: les années 80 au goût du jour

Stranger Things a fait exploser la nostalgie pour les années 80 en arrivant sur Netflix à l'été 2016. En proposant leur nouveau film deux ans plus tard, les réalisateurs de Summer of 84 s'attendent à être comparés. Pour le meilleur et pour le pire.

« On a enlevé des références à Donjons et Dragons dans notre film à cause de Stranger Things. Mais je suis quand même reconnaissant envers l'émission. Peut-être que ça a aidé notre film à se faire financer, quand les gens se sont aperçus qu'il y avait un énorme public pour ce genre. »

Refusant d'abord de regarder la série, pour ne pas se laisser influencer, ils ont fini par flancher. « On ne pouvait pas se permettre d'avoir des choses trop semblables, dit la coréalisatrice Anouk Whissell. Finalement, on a constaté que c'était très différent, particulièrement dans le ton. »

« On se demandait si c'était la même chose, dit le coréalisateur Yoann-Karl Whissell. Si Stranger Things avait été l'histoire d'un tueur en série, on aurait probablement jeté 18 mois de travail à la poubelle. »

Toutefois, le budget de Summer of 84 est loin, très loin de celui de Stranger Things. « Un épisode de la série coûte plus cher que notre film au complet ! affirme Yoann-Karl Whissell. On ne doit surtout pas se comparer à eux. » Les moyens dont disposaient les créateurs pour évoquer les années 80 et laisser libre cours à leurs idées étaient donc très différents. À ce sujet, François Simard espère suivre les traces d'un certain Denis Villeneuve. « Il a commencé avec de petits budgets pour ses films québécois avant d'en obtenir d'énormes. »

Reste à voir si les gens de l'industrie verront les choses du même oeil. « Le danger, c'est qu'ils voient ce qu'on a réussi à faire avec Turbo Kid et qu'ils nous demandent de le faire encore », souligne Yoann-Karl Whissell. Et sa soeur d'ajouter : « On aimerait que les gens se disent : "Ils ont réussi à faire ça avec tant d'argent, imagine ce qu'ils pourraient faire si on leur en donnait plus !" »