1991: entre la côte du Maine et Pérouse

«Je suis retourné à Québec et, de là, je suis parti en Italie, dit-il. Toute l'année que j'ai souffert à cause de cette femme, je l'ai transposée en Italie, dans un cadre plus joli. Et puis, si elle m'avait demandé d'aller la rejoindre là-bas, j'y serais allé. Alors ce n'est pas de la fiction tant que ça!»

Août 1991. Ricardo Trogi débarque à Perugia, plus exactement à l'Università italiana per stranieri, comme on peut le lire sur sa carte d'étudiant. À peu près toutes les situations, dont la perte de ses papiers, à peu près toutes les rencontres dans le film, Ricardo les a vécues. Et comme son personnage dans le film, notre homme n'est pas un exemple d'assiduité et de ponctualité.

«Je m'y suis inscrit pour étudier la langue, raconte le cinéaste. J'avais un mois de cours et je suis allé à un seul. Les cours commençaient trop tôt alors que le soir, j'étais trop occupé à faire la fête. Ce lieu que les jeunes de Perugia fréquentent dans le film est celui où je passais mes soirées. Finalement, l'italien, je l'ai appris dans la rue.»

La famille est toujours présente dans les films de Ricardo. Et en 1991, elle se décline sur deux continents, à Québec et en Italie. À Québec, la mère Claudette, la soeur Nadia et le père Benito, avec qui le jeune Ricardo pose ici, s'inquiètent du sort du jeune homme. Notamment lorsque ce dernier perd tous ses papiers et son argent.

Sa mère Claudette est particulièrement en feu. À tel point que, dans le film, le personnage de Ricardo la surnomme «l'hystérique». Rien de moins!

«On ne change pas de caractère et Claudette reste Claudette, analyse Sandrine Bisson, son interprète. Je ne pense pas qu'elle prend un café normalement! Elle doit toujours avoir des opinions, des choses à dire. Oui, elle est hystérique, mais le film veut ça.»