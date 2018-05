Andrée Lachapelle et Gilbert Sicotte dans Il pleuvait des oiseaux

Au cours d'un entretien téléphonique, cette dernière indique que faire la distribution de ce film est assez exigeant et demande des gens en bonne forme physique. «J'ai des scènes physiques et intimistes à tourner et on est loin de la ville. Nous tournerons en pleine forêt, à une heure de Québec, dans le parc du Mont-Tremblant et dans un troisième lieu qui reste à déterminer, dit-elle. Il reste encore des comédiens à trouver.»

Adapté du roman de Jocelyne Saucier, le film raconte l'histoire de Boychuck, Tom et Charlie, trois vieillards qui vivent coupés du monde dans une forêt d'Abitibi. Produit par Les Films Outsiders, le film sera tourné en juillet et en août.