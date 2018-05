Premier long métrage d'Ara Ball

Non sans rappeler le canevas de l'histoire d'Harold et Maude, ce film met en vedette Robert Naylor et France Castel en couple hors norme. Le comédien y incarne Miron, un jeune rebelle forcé par ses parents (Julie Le Breton et Patrice Robitaille), professeurs d'université, à les accompagner à la campagne pour étudier dans le but de décrocher un diplôme. Sa rencontre avec Florence, voisine de 73 ans, chamboulera l'existence de tout le monde.

Thomas Beaudoin et Rose-Marie Perreault sont aussi de la distribution de ce film à l'esthétique raffinée.