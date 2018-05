Le parcours endiablé de Fauve

Depuis, le film accumule prix et éloges partout où il passe. Après Sundance, où il a reçu le Prix spécial du jury, Fauve a obtenu neuf prix et deux mentions spéciales au gala Prends ça court!, le Grand Prix canadien et le Prix du meilleur film jeunesse à REGARD et quatre autres récompenses dans des festivals à Cleveland, Aspen, Minneapolis/Saint Paul et Puerto Rico. Il a aussi été projeté dans des festivals en Europe et en Asie.

Mettant en vedette Félix Grenier, Alexandre Perreault et Louise Bombardier, le film de 16,30 minutes s'intéresse à l'histoire de deux garçons qui, jouant dans une mine à ciel ouvert, s'enfoncent dans un jeu de pouvoir malsain avec la nature comme seul décor et seul témoin.

Vous souhaitez voir ce film? Le distributeur h264 organise ce soir, à 19 h et à 19 h 45, deux projections gratuites au Cinéma du Parc. On peut aussi voir Fauve sur le programme de courts métrages Québec Gold 2018 offert sur les vols d'Air Canada.