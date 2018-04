Une suite des Filles de Caleb au cinéma?

Catherine Léger, qui a notamment signé le scénario de Charlotte a du fun, et à qui a été confiée l'adaptation québécoise de la populaire série française Dix pour cent, sera chargée de l'écriture du scénario.

Campé entre les années 60 et 90, le récit serait construit autour des vies d'Élise et Micheline, les deux filles de Blanche, elle-même fille des célèbres Émilie Bordeleau et Ovila Pronovost.

Pascale Bussières devrait reprendre son rôle de Blanche, mais les autres noms de la distribution n'ont pas été dévoilés. Le projet sera déposé bientôt aux institutions et, si tout va bien, le tournage pourrait commencer d'ici un an.

Source: Radio-Canada