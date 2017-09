Adaptations cinématographiques: du roman à l'écran

Nicole Bélanger: J'ai une écriture visuelle. Et les dialogues... c'est du bonbon. Nous, on est fortes dans les dialogues!

Sophie Bienvenu: J'ai appris que le comédien est très respectueux du texte. Si tu laisses un «ne», il va le dire. Tu dois tout indiquer comment ça doit être dit, même si c'est difficile à la lecture. J'aime aussi que Léa ait laissé la liberté aux comédiens de s'approprier le texte.

Nicole Bélanger: Quand tu dis que les acteurs s'approprient tes mots... Moi, dans le film, quand l'oncle regarde par la fenêtre et dit: «Ostie d'incompétents du câlisse...» C'est comme ça que je l'entendais dans ma tête. Il l'a vraiment sorti comme ça. Ça punche!

La Presse: Espérez-vous que ça donne un autre souffle à votre livre?

Nicole Bélanger: Moi, le livre est sorti en 1995 et n'était plus disponible, alors oui ! C'est Québec Amérique qui l'édite, et je suis très contente.

Sophie Bienvenu: Moi, le livre n'était pas disparu. À un moment donné, tout le monde qui devait le lire devrait l'avoir lu! Je ne comprends pas ce qui se passe avec ce livre, ça n'arrête plus. Il est quand même sorti en 2011!

La Presse: Il y a une scène centrale dans le film Et au pire, on se mariera, qui n'est pas dans le livre. C'est la confrontation de la mère et de la fille dans la voiture...

Sophie Bienvenu: Oui. Quand j'écrivais cette scène, je trouvais que c'était trop d'émotions. Je l'ai envoyée à Léa en lui disant: on coupera dedans parce qu'elle est trop intense. Léa a refusé.

Nicole Bélanger: Tu avais peur que ce soit trop mélo?

Sophie Bienvenu: C'était trop violent. Trop d'émotions pour moi.

La Presse: Tu as l'impression qu'il y a plus d'émotions dans le film que dans le livre?

Sophie Bienvenu: Je trouve que oui. C'est une chose de l'écrire et de le lire, c'en est une autre de le voir...

Nicole Bélanger: Donc, il y a eu des ajouts par rapport au roman.

Sophie Bienvenu: Oui, quand même pas mal.

Nicole Bélanger: Comment vous avez fonctionné pour la coscénarisation, Léa et toi?

Sophie Bienvenu: Je ne sais plus laquelle des deux faisait quoi. On allait à la même place.

La Presse: Disons que quelqu'un achèterait les droits de votre livre et demanderait à quelqu'un d'autre de le scénariser...

Nicole Bélanger: Moi, ce serait non.

Sophie Bienvenu: Moi, ça dépend qui est le réalisateur et scénariste. Et surtout où tu t'en vas avec. Est-ce que tu aimes les personnages comme moi je les aime ? Il faut qu'on s'assure d'avoir compris la même chose. Mais si demain Jean-Marc Vallée débarque, je lui donne et je lui dis: veux-tu de l'argent avec ça?

Et au pire, on se mariera. Sophie Bienvenu. La Mèche

Les rois mongols. Nicole Bélanger. Québec Amérique.