Ceux qui font les révolutions...: la force des convictions

On n'avait pas vu un film québécois aussi artistiquement et intellectuellement ambitieux depuis des lustres. Ceux qui font les révolutions à moitié n'ont fait que se creuser un tombeau, prix du meilleur film canadien au dernier Festival de Toronto, est une oeuvre radicale et dérangeante, qui ne laissera personne indifférent. Un film-somme de trois heures sur les lendemains désenchantés du printemps érable. Le tandem Mathieu Denis et Simon Lavoie frappe un grand coup et remet la question nationale à l'ordre du jour. Discussion avec deux réalisateurs qui ont toujours créé dans l'urgence.

S'il y a une chose qui traverse toute la filmographie de Mathieu Denis et Simon Lavoie, de Laurentie (qu'ils ont fait ensemble) en passant par Le torrent (Lavoie) et Corbo (Denis), jusqu'à ce pamphlet dont le titre même est une provocation, c'est la question de l'identité nationale, qu'on dit dépassée. Pour eux, l'échec de la révolte étudiante de 2012 n'est que la prémisse d'un questionnement plus profond.

«Quand on parle du Québec, il y a quelque chose qui nous frappe et qui est au coeur de ce film, c'est l'idée d'un inachèvement éternel, dit Mathieu Denis. Tant qu'on n'achèvera pas les choses, on est condamné à une certaine stagnation, voire à une régression. Cet inachèvement est évident partout dans l'histoire du Québec. Et je pense que la source même de l'inachèvement, c'est le fait de ne pas accepter collectivement qu'on est un peuple et donc qu'on existe.»

«On ne peut malheureusement pas passer à côté, poursuit Simon Lavoie. Nous voulions montrer dans ce film que tout est relié. On tisse des liens avec le passé pour montrer que c'est un continuum, qu'on n'est pas né d'hier, qu'il y a un passé qui nous prédétermine.»

Et pour Lavoie, deux échecs référendaires ainsi qu'un printemps érable qui n'a pas porté ses fruits apportent une grande lassitude et un désenchantement à tout le monde.

«Il y a quelque chose de drainant et de dur mentalement à constamment échouer. On le voit dans les époques post-référendaires et post-printemps 2012, c'est quelque chose d'amer. Ce que nos personnages veulent dans le film, c'est de transcender ça.»

«Ce que je retiens de 2012, ajoute Mathieu Denis, c'est une complexité des enjeux, une imprécision des raisons pour lesquelles on mène des luttes qui font que c'est difficile, particulièrement aujourd'hui, de lutter. Pourquoi doit-on se battre? Contre quoi doit-on se battre? Je pense que c'est quelque chose dont le mouvement étudiant a beaucoup souffert. Quand on y pense, c'est un déclencheur presque anecdotique qui est à l'origine de tout ça, quelque chose de très valable, mais ultimement, qu'est-ce qu'on revendique, qu'est-ce qu'on refuse? La réponse n'était pas claire en 2012 et elle ne l'est pas plus aujourd'hui. Et tant qu'on n'énonce pas clairement les raisons pour lesquelles on se bat et les ennemis contre lesquels on se bat, c'est très difficile de mener un combat à terme.»

Puissance de l'art

Dans leur grand loft miteux, quatre jeunes qui se sont donné des noms de résistants refont le monde et tous les arts sont appelés au combat. Musique, danse, poésie, peinture et littérature tapissent ce film hypnotisant qui s'ouvre solennellement et sans image sur la pièce Requiem et résurrection, op. 224 d'Alan Hovhaness, et qui sera ponctué d'images d'archives (du Printemps arabe et érable, de l'Ukraine), de références à Hubert Aquin, Pierre Vallières, Aimé Césaire, Gaston Miron, Josée Yvon, Albert Camus, Rosa Luxemburg et même l'infréquentable Lionel Groulx. Les allusions à l'histoire de l'art et du cinéma sont nombreuses, certaines scènes ressemblant à des tableaux.

De toute évidence, pour Mathieu Denis et Simon Lavoie, l'art est quelque chose de révolutionnaire et leur film devait être à la hauteur de cet idéal. D'ailleurs, le titre interminable réfère à une phrase de Saint-Just, célèbre homme politique de la Révolution française, et l'un des plus radicaux.

«Nous étions dans une volonté très formelle de convoquer à l'écran d'autres arts, explique Simon Lavoie. De faire un film-somme avec une certaine largeur. Cet appartement dans lequel ils vivent est un monde possible.» «C'est l'appel du beau et d'une certaine sensibilité, renchérit Mathieu Denis. Sortir du concret et du terre à terre pour se dire qu'il y a autre chose que la morosité ambiante, qu'il y a une possibilité de s'accrocher à quelque chose.»

«Nos films s'élèvent souvent contre la résignation. On a cette profonde conviction qu'on n'est jamais condamné à rien et que c'est possible de choisir où on a envie d'aller», poursuit Mathieu Denis.