Un Oscar à Montréal

Blade Runner 2049 a remporté, dimanche soir, deux Oscars, soit ceux de la meilleure photographie et des meilleurs effets visuels. Pour cette dernière catégorie, c'est une équipe montréalaise qui a enlevé les honneurs. Entrevue avec Adrien Saint-Girons, superviseur des effets visuels chez Framestore.

Il s'agit du troisième Oscar pour la société Framestore (The Golden Compass de Chris Weitz, en 2008, et Gravity d'Alfonso Cuarón, en 2014). Il y a eu des retombées positives à la suite des deux premiers ?

Framestore est connue mondialement pour les effets spéciaux, et nous recevons déjà beaucoup d'appels et d'offres. Toutefois, gagner un Oscar va toujours aider à faire connaître encore plus la boîte. C'est toujours très agréable que nos efforts dans un projet soient reconnus par l'industrie.

Cent soixante-quinze personnes ont travaillé sur les effets visuels de Blade Runner 2049. Est-ce qu'elles sont toutes établies à Montréal ?

Framestore est une compagnie anglaise qui a, depuis cinq ans, des bureaux à Montréal. Normalement, nous partageons le travail entre Londres et Montréal. Mais là, c'était la première fois que le projet était fait à 100 % à Montréal.

Pourquoi avez-vous ouvert des studios à Montréal ?

Surtout pour des raisons financières. Il y a des tax breaks (allégements fiscaux) pour les clients qui font faire une partie de leur travail ici. C'est un mécanisme que des gouvernements mettent en place pour faire grossir une industrie, et il faut dire que ça fonctionne bien à Montréal. C'est une industrie qui s'est beaucoup implantée ici, ce qui fait que des gens talentueux déménagent ici ou restent ici.

Pouvez-vous me donner un exemple d'effets visuels que vous avez faits pour Blade Runner 2049 et qui ont marqué les esprits ?

C'est sûr que Las Vegas est très marquant. Nous avons eu comme tâche de recréer Las Vegas dans le futur, de penser à la façon dont cette ville pourrait se transformer avec le temps. C'est tout l'environnement qui est orange dans le film. Ça ressemble beaucoup à une tempête de sable qui a vraiment eu lieu à Sydney. C'est Roger Deakins qui a vraiment dicté le look et c'est lui qui nous a envoyé les photos de cette tempête.

Étiez-vous déçu que Denis Villeneuve ne soit pas sélectionné aux Oscars et que le film récolte si peu de citations ?

Oui, surtout pour l'Oscar du meilleur réalisateur. J'étais persuadé qu'il serait finaliste. En même temps, je suis très content pour Roger Deakins (il a remporté l'Oscar de la meilleure photographie). Ça fait très longtemps qu'il reçoit des citations, mais il ne gagnait jamais. C'est la première fois qu'il gagne, et je trouve que son travail sur Blade Runner 2049 est très beau. Il a eu beaucoup d'influence sur ce projet. Ce film est vraiment la vision de Denis et lui. Alors, autant je suis déçu pour Denis, autant je suis heureux pour Roger.

Sur quel projet travaillez-vous en ce moment ?

Sur le prochain Winnie l'ourson, Christopher Robin. C'est très, très différent de Blade Runner 2049, mais très sympa.

Parmi les autres projets à venir pour Framestore au cours de l'année, il y a Avengers : Infinity War, Deadpool 2, Mary Poppins Returns et Mowgli.