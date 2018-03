Un homme arrêté pour avoir volé l'Oscar de Frances McDormand

Michael Balsamo Associated Press Los Angeles

Terry Bryant, âgé de 47 ans, a été arrêté et est soupçonné d'avoir commis un vol, a déclaré Rosario Herrera, porte-parole de la police de Los Angeles.

L'agent de Frances McDormand, Simon Halls, a confirmé à l'Associated Press que l'actrice avait récupéré son Oscar et qu'ils avaient «célébré leur réunion avec un double cheeseburger».

À la cérémonie de dimanche soir, Frances McDormand a été sacrée meilleure actrice pour son rôle dans Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Trois affiches tout près d'Ebbing, Missouri).

La statuette aurait été dérobée pendant la soirée du bal des gouverneurs, après le gala. M. Bryant avait un billet pour l'événement, selon la police.

Frances McDormand avait aussi été récompensée aux cérémonies des Golden Globes, de la Screen Actors Guild, des Film Independant Spirit Awards et de l'Académie britannique des arts du cinéma et de la télévision. Elle se mesurait à Sally Hawkins, Margot Robbie, Saoirse Ronan et Meryl Streep.

Dans Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, Frances McDormand incarne Mildred Hayes, une femme cherchant à rendre justice à sa fille qui a été assassinée.

Elle avait reçu son premier Oscar en 1997 pour Fargo, qui avait été réalisé par son mari, Joel Coen, et le frère de celui-ci, Ethan.