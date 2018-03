Le Canadien Shane Vieau a attiré l'attention avec sa tenue aux Oscars

Le Canadien nouvellement oscarisé Shane Vieau a attiré l'attention, dimanche, et pas seulement en raison du trophée qu'il a remporté.

Au moment où l'homme de Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, a accepté son Oscar en compagnie de ses compatriotes Paul Austerberry et Jeffrey A. Melvin pour les décors du film The Shape of Water (La forme de l'eau), ses vêtements ont immédiatement attiré l'attention sur les réseaux sociaux.

Shane Vieau portait des lunettes de soleil, un veston qui couvrait à peine ses coudes et des chaussures sport Adidas.

En entrevue téléphonique avec La Presse canadienne après le gala, il a expliqué que son habit avait été fait sur mesure et que «quiconque (le) connaît sait (qu'il est) un gars d'Adidas».

Il a ajouté qu'il vivait en permanence avec une casquette vissée sur la tête, mais qu'on n'a pas voulu le laisser en porter une de sorte qu'il a mis ses chaussures en hommage à sa marque favorite.

The Shape of Water a remporté quatre Oscars au total, incluant celui du meilleur film pour le réalisateur Guillermo del Toro et le producteur torontois J. Miles Dale.

Sally Hawkins y tient la vedette dans la peau d'une femme d'entretien muette qui tombe amoureuse d'une créature amphibie captive et maltraitée interprétée par Doug Jones.

Paul Austerberry a signé la conception des décors du long métrage, tandis que Jeffrey A. Melvin et Shane Vieau se sont occupés de la décoration.

Le trio avait également gagné dans la même catégorie au récent gala des British Academy Film Awards (BAFTA).

«C'est un peu surréaliste de revenir à la maison avec un BAFTA et un Oscar», a déclaré Shane Vieau alors qu'il était en route vers le bal des gouverneurs.

«C'est incroyable pour Guillermo, parce qu'il avait une telle passion pour ce projet, c'était un très, très petit film avec un budget de 20 millions.»

«À l'origine, lorsqu'il l'a présenté à Fox, il devait être en noir et blanc et il devait coûter 16 millions, puis ils lui ont donné un peu plus d'argent pour qu'il le fasse en couleurs.»

Le long métrage a été tourné à Hamilton et à Toronto, avec une équipe largement composée de Canadiens.

«Tout le monde à Toronto a travaillé très, très fort pour que ce film se concrétise, tout le monde l'a fait avec un très petit budget, donc je crois que toute l'équipe a l'impression que le film lui appartient beaucoup», a ajouté le décorateur.

«Donc je crois que lorsque nous avons gagné le prix du meilleur film, ce soir, c'était un grand hommage à tous les artisans à Toronto (...) Nous ne recevons pas beaucoup d'accolades au Canada pour ce qui est du cinéma, donc c'était une très, très bonne année parce que nous avons pu faire un film extraordinaire de Guillermo.»