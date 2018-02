Jonny Greenwood, de Radiohead, ira aux Oscars

Jake Coyle Associated Press NEW YORK

Il s'agit d'une première mise en nomination pour le compositeur Jonny Greenwood qui signe la musique du film d'Anderson. Les deux artistes en étaient déjà à leur cinquième collaboration cinématographique.

Jonny Greenwood a notamment composé la musique du film There will be blood en 2007, reconnue comme l'une des meilleures trames sonores des deux dernières décennies.

L'oeuvre n'était toutefois pas admissible aux Oscars puisque la musique était en partie basée sur pièce déjà existante dans le répertoire du compositeur.

Le Fil caché, traduction française de Phantom Thread, marque donc une nouvelle étape dans le crescendo de la collaboration entre le réalisateur et le musicien.

Le film est en nomination dans six catégories au prochain gala des prix Oscars.

Reconnu pour fuir les projecteurs, Jonny Greenwood a longtemps tergiversé au sujet de sa présence à la grande fête hollywoodienne.

C'est d'ailleurs Paul Thomas Anderson qui a confirmé par courriel la présence de son collaborateur. «Il vient! J'ai la confirmation», a-t-il écrit à l'Associated Press vendredi dernier.

Dans une entrevue récente, Jonny Greenwood a raconté que le réalisateur lui avait donné deux choix: «Soit tu viens et tu t'habilles en idiot, ce qui serait génial. Soit tu viens et tu dois dire quelque chose sur scène, ce qui serait aussi génial».

Qu'est-ce qui fait d'eux une bonne équipe? «Il a confiance en moi et il aime se moquer de moi. Je crois que ce sont les deux volets d'une relation parfaite», décrit Jonny Greenwood.