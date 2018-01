Oscars: où voir les «meilleurs films» en langue étrangère?

Des cinq longs métrages retenus dans la catégorie du meilleur film en langue étrangère, seul The Square, 16e sélection pour la Suède, a déjà été présenté en salle au Québec. Le film de Ruben Östlund, lauréat de la Palme d'or du Festival de Cannes l'an dernier, a entamé vendredi sa 10e semaine d'exploitation à Montréal et commence sa carrière à Québec. Dès le 2 février, il prendra aussi l'affiche ailleurs en province. Mais qu'en est-il des autres candidats? La Presse fait le point.

A Fantastic Woman (Una Mujer Fantastica), Sebastián Lelio (Chili)

Le réalisateur de Gloria s'est de nouveau distingué sur la scène internationale grâce à ce film construit autour du deuil que doit faire une femme à la mort de son ancien amoureux.

Berlinale 2017: compétition officielle, prix du meilleur scénario

Deuxième sélection pour le Chili

Date de sortie au Québec: 16 février

On Body and Soul (Corps et âme), Ildikó Enyedi (Hongrie)

Après 18 ans d'absence, la réalisatrice Ildikó Enyedi propose le portrait d'une femme et d'un homme travaillant dans un abattoir qui souhaitent vivre ensemble un amour à la hauteur d'une fantasmagorie.

Berlinale 2017: Ours d'or du meilleur film

Dixième sélection pour la Hongrie

Sur Netflix Canada: 2 février