Visages, villages d'Agnès Varda et JR sélectionné aux Oscars

Visages, villages coréalisé par les français Agnès Varda et l'artiste JR, fait partie des 5 documentaires sélectionnés pour l'Oscar du meilleur documentaire, a annoncé l'Académie des arts et sciences mardi.

Ce «road trip» à travers les villages de France où l'artiste de rue et la cinéaste culte, «grand-mère» de la Nouvelle Vague, partent à la rencontre d'anonymes, rivalisera notamment avec Icarus sur le scandale du dopage russe aux Jeux olympiques et avec Last Men in Aleppo, sur la guerre en Syrie.

Le dernier film de la réalisatrice de 89 ans, auteure notamment de Cléo de 5 à 7, Les glaneurs et la glaneuse ou encore Jacquot de Nantes, a ainsi éclipsé An Inconvenient Sequel: Truth to Power, documentaire d'alerte sur l'environnement avec Al Gore.

Parmi les autres français qui se sont glissés dans la sélection, année plus maigre que l'an dernier quand Isabelle Huppert était finaliste chez les actrices, Alexandre Desplat, 56 ans et déjà lauréat d'une statuette pour The Grand Budapest Hotel, a décroché sa 9e nomination pour The Shape of Water.

Catégorie où les français s'illustrent régulièrement, le court métrage d'animation Garden party, de Victor Claire et Gabriel Grapperon, est sélectionné. Il raconte les aventures d'une grenouille qui explore le jardin d'une somptueuse demeure.

Plusieurs coproductions françaises sont finalistes pour la statuette de meilleur film en langue étrangère: le libanais L'insulte, le russe Faute d'amour et la dernière Palme d'or du festival de Cannes, le suédois The Square.

Timothée Chalamet, d'origine française par son père et parlant couramment la langue de Molière, tentera de faire de l'ombre à Gary Oldman le favori pour le prix du meilleur acteur: il est retenu par l'Académie grâce à sa performance poignante d'un adolescent amoureux d'un homme plus âgé dans Call me by your name.