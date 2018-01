Oscars: Blade Runner 2049 obtient cinq nominations

Le Canadien Dennis Gassner est nommé pour les décors de cette suite au film-culte de Ridley Scott, sorti en 1982.

Blade Runner 2049 est également en lice pour sa direction photo, ses effets visuels, son montage sonore et son mixage sonore.

L'acteur Christopher Plummer, le film d'animation The Breadwinner et un producteur de The Shape of Water font par ailleurs partie des finalistes canadiens aux Oscars cette année.

Le producteur J. Miles Dale partage la nomination du meilleur film pour le long métrage de Guillermo del Toro The Shape of Water, qui compte pas moins de 13 nominations.

Parmi les autres Canadiens nommés pour le film, on compte le directeur artistique Paul Austerberry, le concepteur de costumes Luis M. Sequeira et le monteur Sidney Wolinsky.

Christopher Plummer, qui a remplacé Kevin Spacey à la dernière minute dans All the Money in the World, obtient une nomination dans la catégorie du meilleur acteur de soutien.

The Breadwinner, inspiré du roman de l'écrivaine canadienne Deborah Ellis, est nommé dans la catégorie du meilleur film d'animation.

Cette coproduction canadienne compte Angelina Jolie parmi ses producteurs exécutifs et met en vedette l'actrice torontoise Saara Chaudry, qui prête sa voix au personnage principal. Le film, scénarisé par la cinéaste canadienne Anita Doron, avait aussi été nommé aux Golden Globes, dans la même catégorie.