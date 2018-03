Oscars: des Canadiens heureux du code de conduite

L'Academy of Motion Picture Arts and Sciences a décrété que ses membres doivent agir de manière «éthique» et avec «respect pour la dignité humaine, l'inclusion et un environnement solidaire qui favorise la créativité».

Le nouveau code de conduite a été mis en place dans la foulée des nombreuses allégations d'inconduites sexuelles qui ont miné l'industrie et poussé l'Académie à expulser le producteur Harvey Weinstein, en octobre.

La monteuse sonore torontoise Jane Tattersall estime que le code de conduite est «un symbole fort» venant d'une institution respectée.

Elle ajoute qu'on a tacitement permis que des comportements répréhensibles continuent de se produire pendant plusieurs années et elle croit qu'on commence à voir la fin de ce phénomène.

La directrice de distribution des rôles montréalaise Lucie Robitaille dit avoir été étonnée d'apprendre que l'Académie n'avait pas de code de conduite jusque-là, mais espère que celui nouvellement adopté mènera à des changements.

Le mois dernier, des groupes représentant les artisans de la scène et de l'écran ont annoncé qu'ils appliqueraient un code de conduite à l'échelle de l'industrie, dans le cadre d'une nouvelle approche collective visant à mettre fin au harcèlement sexuel.