Agnès Varda recevra un Oscar honorifique

La seule représentante féminine de la Nouvelle vague a déjà reçu un César d'honneur en 2001 et une Palme d'or d'honneur à Cannes en 2015.

Autodidacte du cinéma, Agnès Varda a exploré de nombreuses facettes du septième art et multiplié les expériences tout au long de sa carrière. Ses films ont souvent été engagés, qu'il s'agisse de documentaires politiques ou d'oeuvres consacrées aux personnes modestes et aux marginaux.

L'Oscar d'honneur rend hommage «aux contributions exceptionnelles au monde du cinéma ou pour des services rendus à l'Académie» qui décerne les Oscars, a indiqué celle-ci dans un communiqué publié mercredi.

Le prix sera remis lors de la cérémonie des Governors Awards, le 11 novembre, à Los Angeles. L'Académie honorera également à cette occasion l'acteur canadien Donald Sutherland (Hunger Games, Orgueil et préjugés, Braquage à l'italienne), le scénariste et réalisateur indépendant Charles Burnett et le directeur de la photographie Owen Roizman (French Connection et L'exorciste notamment).