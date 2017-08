Course aux Oscars: Hochelaga, terre des âmes sera éligible

Selon les règles de l'Académie, le comité canadien doit choisir un film tourné dans une langue autre que l'anglais, qui a tenu l'affiche dans une salle de cinéma pendant au moins une semaine sur le territoire entre le 1 octobre 2016 et le 30 septembre 2017.

Or, la sortie en salles du nouveau film de François Girard ne serait pas prévue avant l'hiver. C'est dire qu'après sa grande première montréalaise le 6 septembre, et sa présentation torontoise au TIFF, le long métrage prendra l'affiche quelque part dans une salle au Canada afin de répondre aux critères d'admissibilité de l'Académie.

Il y a dix ans, L'âge des ténèbres, un film de Denys Arcand, avait suivi le même parcours en prenant l'affiche dans une salle de Grande Prairie en Alberta - à cinq heures de route d'Edmonton - trois mois avant sa sortie au Québec.

Le nouveau film de Francis Leclerc, Pieds nus dans l'aube, dont la sortie est prévue le 27 octobre, emprunterait aussi la même méthode.

Quel film choisir?

Des productions comme 1:54 (Yan England), Nelly (Anne Émond), C'est le coeur qui meurt en dernier (Alexis Durand-Brault), Iqaluit (Benoît Pilon), Et au pire, on se mariera (Léa Pool) et Les rois mongols (Luc Picard) sont déjà admissibles. Avec un peu d'audace, le comité pourrait aussi se tourner vers des oeuvres plus «radicales» comme Ceux qui font les révolutions à moitié n'ont fait que se creuser un tombeau (Mathieu Denis et Simon Lavoie) ou Le problème d'infiltration (Robert Morin).

Les récompenses internationales et les comédies populaires faisant rarement bon ménage, il serait vraiment étonnant que De père en flic 2 (Émile Gaudreault) soit pris en considération, malgré ses six millions de dollars de recettes au box-office.

Rappelons que la Suède a déjà choisi son candidat: The Square de Ruben Östlund, film lauréat de la Palme d'or du Festival de Cannes. Hier, l'Allemagne a annoncé la sélection d'In the Fade, un film de Fatih Akin dont la tête d'affiche, Diane Kruger, a obtenu le prix d'interprétation féminine sur la Croisette.