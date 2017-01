Le cinéaste iranien Asghar Farhadi ne pourra se rendre aux Oscars

Selon plusieurs médias internationaux, le grand cinéaste Asghar Fahradi, lauréat de l'Oscar du meilleur film en langue étrangère il y a cinq ans grâce à Une séparation, ne pourra se rendre à Hollywood, même si son plus récent film, The Salesman (Le client), à l'affiche au Québec vendredi prochain, fait partie des cinq films retenus dans la catégorie réservée aux films de langue étrangère.

Rappelons que l'actrice principale du film, Taraneh Alidoosti, a déjà déclaré sur Twitter le 26 janvier dernier qu'elle boycottera les Oscars. « L'interdiction de visa pour les Iraniens faite par Trump est raciste. Je n'assisterai pas aux Oscars 2017 en signe de protestation, que cela soit un événement culturel ou pas », avait-elle écrit.

Outre The Salesman, les autres films finalistes sont Land of Mine du danois Martin Sandvliet (à l'affiche au Québec le 24 février), A Man Called Ove de Hannes Holm (Suède), Tanna de Martin Butler (Australie) et Toni Erdmann de Maren Ade (Allemagne). Ce dernier film, lauréat de la Louve d'or au Festival du nouveau cinéma de Montréal, sortira sur nos écrans le 17 février.

Représentant le Canada, Juste la fin du monde, de Xavier Dolan, a fait partie des neuf oeuvres retenues au premier tour mais a finalement été écarté de la course.