Denis Villeneuve ravi pour son équipe, mais déçu pour Amy Adams

Au cours d'une conférence téléphonique, Denis Villeneuve a exprimé sa joie de voir son film Arrival recueillir huit mises en nomination dans la course aux Oscars, mais s'est dit quand même déçu de l'absence d'Amy Adams dans la catégorie de la meilleure actrice.

«Honnêtement, je suis surpris que le film ait obtenu autant de nominations, et cela me procure une joie immense, a-t-il déclaré. Mais l'absence d'Amy constitue une grande déception. Si vous m'aviez demandé hier quelles étaient mes attentes, je vous aurais répondu que s'il y avait une catégorie où nous étions certains d'y être, c'était celle-là!»

En revanche, Arrival est en lice dans la catégorie du meilleur film, ainsi que dans celle de la meilleure réalisation. Une première pour un cinéaste québécois francophone.

«Je fais du cinéma depuis longtemps mais Arrival est seulement mon troisième film américain. Je ne pensais pas que ça irait si vite. Ce matin, mes attentes étaient quand même élevées parce que dans la presse américaine, le film figurait dans tous les pronostics.»

Même si Arrival est un film américain, Denis Villeneuve estime que l'expertise des artisans québécois - et leur sens de débrouillardise - ont assuré la réussite du film.

«Si je suis ici, c'est premièrement grâce à la formation que j'ai reçue au Québec, grâce à un système qui encourage les auteurs, précise-t-il. Ensuite, Arrival reste aussi très québécois quelque part. Non seulement le tournage a entièrement eu lieu chez nous, mais aussi toute la post production, les effets visuels, etc. Si tu enlèves l'argent, les producteurs et les comédiens, tout le reste du film est québécois. Je suis tellement fier de ma gang!»

Plusieurs des artisans québécois du film sont aussi en lice aux Oscars, dont Patrick Vermette dans la catégorie de la meilleure direction artistique, Sylvain Bellemare dans la catégorie du montage sonore, Bernard Gariépy Strobl et Claude La Haye dans la catégorie du meilleur mixage sonore.

La 89e Soirée des Oscars aura lieu le 26 février.