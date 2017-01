Les Québécois aux Oscars

2014: Jean-Marc Vallée - Dallas Buyers Club

Le film de Jean-Marc Vallée avait permis à Matthew McConaughey et Jared Leto de se démarquer dans les catégories d'interprétation masculine. Jean-Marc Vallée, sous le pseudonyme John Mac McMurphy, avait récolté une nomination dans la catégorie du meilleur montage en compagnie de son collègue Martin Pensa. Le long métrage avait aussi été sélectionné parmi les neuf finalistes que comptait la catégorie du meilleur film cette année-là.

2013: Kim Nguyen - Rebelle

Le long métrage de Kim Nguyen, tourné en République démocratique du Congo, s'est intéressé au parcours d'une adolescente enceinte, Komona, prise dans une révolution. Le film avait fait partie des finalistes dans la catégorie du meilleur film en langue étrangère.

2013: Yan England - Henry

L'acteur Yan England est passé derrière la caméra pour offrir Henry, un court métrage mettant en vedette Gérard Poirier. Le cinéaste s'était inspiré de son grand-père pour tourner cette histoire, sur un homme atteint de la maladie d'Alzheimer. Le film avait été en nomination dans la catégorie du meilleur court métrage.

2012: Philippe Falardeau - Monsieur Lazhar

Philippe Falardeau a représenté le Canada dans la course à l'Oscar du meilleur film en langue étrangère, se taillant une place parmi les cinq finalistes, avec Monsieur Lazhar. Le long métrage raconte l'histoire d'un homme originaire de l'Algérie qui remplace dans sa classe une enseignante qui s'est enlevé la vie. C'est finalement le film iranien Une séparation, d'Asghar Farhadi, qui a remporté la statuette cette année-là.

2012: Patrick Doyon - Dimanche

Le Québécois Patrick Doyon avait été finaliste dans la catégorie du meilleur court métrage d'animation grâce à Dimanche, un voyage charmant dans l'imaginaire d'un enfant qui tente de trouver un moyen de se changer les idées au cours d'une pénible visite dominicale chez ses grands-parents en compagnie de ses parents.

2011: Denis Villeneuve - Incendies

Denis Villeneuve n'en sera pas à son premier passage aux Oscars, en février, s'il obtient des nominations pour Arrival. Le Québécois avait en effet été nommé dans la catégorie du meilleur film en langue étrangère, au gala de 2011, pour Incendies, qui mettait en vedette Mélissa Désormeaux-Poulin, Maxim Gaudette et Rémy Girard.

2010: Patrice Vermette - The Young Victoria

Avec The Young Victoria, de Jean-Marc Vallée, le directeur artistique québécois Patrice Vermette avait obtenu une nomination dans la catégorie de la meilleure direction artistique. Le trophée était cependant allé aux artisans de la mégaproduction Avatar.

2004: Denys Arcand - Les invasions barbares

C'est fort de deux nominations que Denys Arcand s'est présenté à la cérémonie des Oscars en 2004, grâce à son film Les invasions barbares, suite du Déclin de l'empire américain, qui l'avait aussi mené à la prestigieuse cérémonie. Le cinéaste n'a pas réussi à remporter l'Oscar du meilleur scénario original, mais il a mis la main sur le convoité prix du meilleur film en langue étrangère, un exploit qui n'a pas été répété par un Québécois depuis.

2004: Benoît Charest - Les triplettes de Belleville

Nommé dans la catégorie de la meilleure chanson originale pour «Belleville Rendez-vous», tirée du film d'animation Les triplettes de Belleville, Benoît Charest, en compagnie notamment de la chanteuse Betty Bonifassi, avait enflammé la cérémonie en interprétant la pièce sur scène. C'est finalement Into the West du film The Lord of the Rings: The Return of the King qui avait gagné dans la catégorie.