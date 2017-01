Vaysha l'aveugle aux Oscars: Theodore Ushev a ri et pleuré

Très nerveux, le cinéaste préférait être seul chez lui, ce matin, pour écouter les nominations annoncées en direct à la télévision et sur le web.

> Visionnez la vidéo de Caroline Dhavernas qui parle de sa participation au film

«J'étais seul dans mon lit. Je ne voulais pas être entouré de gens. Lorsqu'on a annoncé que Vaysha l'aveugle était finaliste, j'ai ri, j'ai pleuré. J'ai ri, j'ai pleuré.»

Alexandra, la fille de 15 ans de M. Ushev était quant à elle bien entourée à son école secondaire lorsqu'elle a appris en direct que le film de son père était nommé. «Elle a crié si fort que tout le monde l'a entendue dans le corridor, raconte-il en riant. Son professeur lui avait permis d'écouter les nominations et toute la classe a assisté à l'annonce. Alexandra connaît encore plus le cinéma que moi et je voulais être en nomination pour elle.»

Court métrage d'animation de huit minutes, Vaysha l'aveugle raconte l'histoire d'une jeune fille (voix de Caroline Dhavernas en français et en anglais) née avec des yeux vairons mais dont un voit dans le passé et l'autre dans l'avenir. Ces deux «temporalités irréconciliables», comme le dit le résumé de l'Office national du film, producteur de l'oeuvre, est en fait une métaphore pour dire qu'il vaut toujours mieux de vivre le moment présent.

«Le message est simple, nous disait Theodore Ushev en novembre dernier alors que son film était présenté aux Sommets du cinéma d'animation de Montréal. Nous sommes trop occupés à vivre dans le passé et l'avenir. On manque l'occasion de vivre nos journées, notre présent, avec plaisir.»

Depuis sa présentation en première mondiale à la Berlinale en février 2016, Vaysha l'aveugle a été présenté dans des dizaines de festivals et récolté une bonne quinzaine de prix.

Pour Theodore Ushev, cette nomination est la première aux Oscars. «Oui, c'est une première après une quinzaine de films pour moi, dit-il. Je suis très heureux. Et maintenant, j'ai une trentaine de jours très chargés devant moi. Je serai à Los Angeles le 4 février pour les Ennie Awards (gala des films d'animation) et ensuite pour le célèbre lunch des nommés aux Oscars. Nous ferons aussi une tournée de deux semaines dans les studios pour parler du film.»

La 89e soirée des Oscars aura lieu le dimanche 26 février.