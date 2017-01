Soirée parfaite pour La La Land

«Mon coeur bat si fort. Si vous saviez comme je me sens à l'intérieur. Merci Paul de m'avoir laissé être qui je suis», a dit Mme Huppert très émue. Celle-ci a obtenu le trophée face à Amy Adams (Arrival), Jessica Chastain (Miss Sloane), Ruth Negga (Loving) et Natalie Portman (Jackie).

En plus de remporter le prix de meilleur film (comédie ou film musical) l'oeuvre, qui se veut une lettre d'amour à Hollywood, a aussi remporté les prix de meilleure réalisation (Damien Chazelle), meilleur scénario (Damien Chazelle), meilleure actrice (Emma Stone) et meilleur acteur (Ryan Gosling).

Dans la section réservée aux films dramatiques, le prix du meilleur film est allé à Moonlight, histoire d'un jeune homosexuel noir qui cherche à faire sa place dans un Miami émaillé de violence. Pour son travail dans Manchester by the Sea, Casey Affleck a remporté le prix du meilleur acteur dans la catégorie des films dramatiques.

Florence Foster Jenkins (4 nominations) et Lion (4 nominations) sont repartis bredouille. Le film Arrival de Denis Villeneuve, en nomination dans deux catégories (meilleure actrice/Amy Adams) et meilleure trame sonore, n'a pas non plus remporté de trophée.

Pour La La Land, la récolte a commencé avec les prix de la meilleure bande sonore (Justin Hurwitz) et de la meilleure chanson, avec City of Stars. Le film et sa musique ont d'ailleurs largement inspiré le numéro d'ouverture du gala dans lequel l'animateur Jimmy Fallon exprimait sa détresse sur un tapis rouge congestionné de limousines. Une impressionnante brochette d'acteurs et d'actrices ont participé à cette chorégraphie chantée.

Gagnant du prix du meilleur acteur, Ryan Gosling a salué le talent de sa partenaire Emma Stone et du réalisateur Damien Chazelle. «Ce trophée c'est le nôtre. Je peux le couper en trois parties s'il le faut», a-t-il lancé. Le fait de danser, chanter et jouer du piano lui a permis de faire une de ses plus belles expériences de cinéma, a-t-il ajouté.

Emma Stone, qui a reçu son trophée des mains de Matt Damon, a indiqué que l'oeuvre de Damien Chazelle constituait un film pour les rêveurs et qu'il mettait en valeur l'espoir et la créativité, deux des plus importants outils dans le métier des arts. «Pour tous ceux qui ont essuyé des refus, qui se sont fait claquer la porte au nez, je partage ce trophée avec vous», a-t-elle ajouté.

Le comédien Aaron Taylor-Johnson a remporté le premier trophée de la soirée, celui de meilleur acteur de soutien pour son travail dans Noctural Animals. Chez les femmes, toujours dans cette catégorie, Viola Davis a remporté le prix pour son interprétation de Rose Maxson dans Fences. Pour la comédienne, il s'agissait d'un premier Golden Globe en cinq nominations.