Guylaine Tremblay et Édith Cochrane à la barre du Gala Québec cinéma

Édith Cochrane et Guylaine Tremblay coanimeront la prochaine édition du Gala Québec Cinéma. Les deux comédiennes monteront ainsi sur scène le dimanche 4 juin pour la présentation de ce 19e gala, qui honore les oeuvres, les artistes et les artisans du cinéma québécois.

La directrice générale de Québec Cinéma, Ségolène Roederer, a noté qu'il s'agira de la première fois que le gala sera animé par deux femmes, ce qui «s'inscrit à merveille dans l'idée de renouveau souhaité pour le gala». On se rappelle que ce gala du cinéma avait été plongé dans la controverse, l'an dernier, en raison d'allégations de pédophilie entourant le réalisateur Claude Jutra, qui donnait son nom à la cérémonie et aux trophées qui y étaient remis.

La directrice générale de la télévision de Radio-Canada, Dominique Chaloult, a pour sa part souligné par communiqué qu'«Édith Cochrane et Guylaine Tremblay sont associées à deux des émissions les plus populaires» de la chaîne, soit Les enfants de la télé et Unité 9, respectivement. Elle a également fait l'éloge de leur talent d'actrices et de leur polyvalence.

La cérémonie sera diffusée en direct à Radio-Canada.