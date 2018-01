Césars: 120 battements par minute et Au revoir là-haut favoris

Les deux longs métrages obtiennent 13 nominations, notamment dans les catégories du meilleur film, de la meilleure réalisation, de la meilleure direction photo et du meilleur scénario (original pour 120 battements par minute, adaptation pour Au revoir là-haut).

Adèle Haenel et Antoine Reinhartz sont en lice dans les catégories d'interprétation féminine et masculine dans un second rôle pour leur travail dans 120 battements par minute, tandis que Nahuel Pérez Biscayart et Arnaud Valois pourraient être déclarés meilleur espoir masculin pour le même film.

Avec Au revoir là-haut, Albert Dupontel se voit cité dans la catégorie d'interprétation masculine, tandis que Mélanie Thierry est nommée pour un second rôle. Deux acteurs du film sont nommés dans la catégorie de la meilleure interprétation masculine dans un second rôle, soit Niels Arestrup et Laurent Lafitte.

La comédie Le sens de la fête, d'Éric Toledano et Olivier Nakache, fait aussi bonne figure avec 10 citations, notamment dans les catégories du meilleur film, de la meilleure réalisation, du meilleur scénario original, du meilleur acteur (Jean-Pierre Bacri), du meilleur acteur dans un second rôle (Gilles Lellouche et Vincent Macaigne), du meilleur espoir féminin (Eye Haïdara) et du meilleur espoir masculin (Benjamin Lavernhe).

L'Académie responsable de la cérémonie a par ailleurs créé un nouveau prix du public, qui récompensera le film ayant connu le plus de succès en salle.

L'actrice espagnole Penélope Cruz recevra cette année le César d'honneur.

La 43e cérémonie des César aura lieu le 2 mars prochain et sera animée par le comédien, réalisateur et humoriste Manu Payet.

Les principales nominations

Meilleur film

120 battements par minute

Au revoir là-haut

Barbara

Le brio

Patients

Petit paysan

Le sens de la fête

Meilleure réalisation

Robin Campillon (120 battements par minute)

Albert Dupontel (Au revoir là-haut)

Mathieu Amalric (Barbara)

Julia Ducournau (Grave)

Hubert Charuel (Petit paysan)

Michel Hazanavicius (Le redoutable)

Éric Toledano et Olivier Nakache (Le sens de la fête)

Meilleure actrice

Jeanne Balibar (Barbara)

Juliette Binoche (Un beau soleil intérieur)

Emmanuelle Devos (Numéro une)

Marina Foïs (L'atelier)

Charlotte Gainsbourg (La promesse de l'aube)

Doria Tillier (Monsieur & Madame Adelman)

Karin Viard (Jalouse)

Meilleur acteur

Swann Arlaud (Petit paysan)

Daniel Auteuil (Le brio)

Jean-Pierre Bacri (Le sens de la fête)

Guillaume Canet (Rock'n roll)

Albert Dupontel (Au revoir là-haut)

Louis Garrel (Le redoutable)

Reda Kateb (Django)

Meilleure actrice dans un second rôle

Laure Calamy (Ava)

Anaïs Demoustier (La villa)

Sara Giraudeau (Petit paysan)

Adèle Haenel (120 battements par minute)

Mélanie Thierry (Au revoir là-haut)

Meilleur acteur dans un second rôle

Niels Arestrup (Au revoir là-haut)

Laurent Lafitte (Au revoir là-haut)

Gilles Lellouche (Le sens de la fête)

Vincent Macaigne (Le sens de la fête)

Antoine Reinartz (120 battements par minute)