Gabriel Arcand et Xavier Dolan en lice aux Césars

Gabriel Arcand est en lice dans la catégorie du meilleur acteur dans un second rôle, grâce à sa performance dans Le fils de Jean, une réalisation de Philippe Lioret.

Par ailleurs, Juste la fin du monde fait aussi très belle figure en recueillant pas moins de six citations, dont deux pour Xavier Dolan lui-même (meilleure réalisation, meilleur montage). Gaspard Ulliel pourrait mettre la main sur le César du meilleur acteur. Nathalie Baye et Vincent Cassel pourrait en faire de même dans les catégories du second rôle. Le film est aussi en lice dans la catégorie du meilleur film étranger.

Les grands favoris de la course sont toutefois Elle (Paul Verhoeven), sélectionné dans 11 catégories, dont celle de la meilleure actrice pour Isabelle Huppert. Le très beau film Frantz (François Ozon), toujours orphelin de distributeur chez nous, a aussi obtenu les faveurs des membres votants en décrochant 11 citations également.

La liste complète des finalistes: http://www.canalplus.fr/cinema/l-actualite-cinema-sur-canal/cid1432636-cesar-2017-toutes-les-nominations.html