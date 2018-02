Denis Villeneuve sera-t-il récompensé aux BAFTA?

Le cinéaste est en nomination dans la catégorie de la meilleure réalisation aux British Academy Film Awards (BAFTA), dimanche.

Il fait partie d'un bon nombre de Canadiens qui se sont taillé une place parmi les finalistes cette année. En voici quelques-uns.

J. Miles Dale

The Shape of Water est favori aux BAFTA, avec 12 nominations, notamment dans la catégorie du meilleur film, où sont cités le réalisateur Guillermo del Toro et le producteur torontois J. Miles Dale.

Le duo est également en lice pour l'Oscar du meilleur film. The Shape of Water est finaliste dans 13 catégories aux Oscars.

J. Miles Dale et Guillermo del Toro avaient travaillé ensemble pour la première fois en 2013 sur le film Mama, après s'être rencontrés grâce au réalisateur de Scott Pilgrim vs. the World, Edgar Wright.

Environ à mi-chemin du tournage de la série d'horreur The Strain, Guillermo del Toro a parlé de The Shape of Water avec J. Miles Dale.

Le producteur a précisé que lorsqu'ils ont commencé le tournage du film, à Hamilton et Toronto, le cinéaste travaillait déjà depuis quelques années sur cette histoire de femme d'entretien muette qui tombe amoureuse d'une créature amphibie. «Il savait qu'avec une histoire d'amour où le protagoniste masculin est un poisson, il avait avantage à être sexy, alors il travaillait déjà depuis un moment sur le costume», a noté le producteur.

Luis M. Sequeira

Le concepteur de costumes torontois est d'ailleurs finaliste aux BAFTA pour les vêtements des personnages de The Shape of Water - il est également finaliste aux Oscars.

Luis M. Sequeira a trouvé des vêtements en fouillant des maisons, des boutiques rétro, des garages et des marchés aux puces dans cinq villes différentes.

Celui qui avait déjà travaillé avec Guillermo del Toro sur Mama et The Strain souligne que le cinéaste comprend l'importance des costumes.

«Il répète souvent que lorsque nous faisons un plan rapproché, les costumes deviennent le décor pour le visage de l'acteur. Ils sont donc extrêmement importants.»

D'autres artisans de The Shape of Water

Plusieurs autres Canadiens sont aussi finalistes aux BAFTA grâce à leur travail sur cette singulière histoire d'amour.

Kevin Scott, originaire d'Edmonton, fait partie de l'équipe d'effets spéciaux finaliste. Cette équipe vient du studio numérique torontois Mr. X.

Glen Gauthier, qui a grandi à Peterborough, en Ontario, partage la nomination pour le meilleur son et est aussi finaliste aux Oscars.

D'autres finalistes aux Oscars, Paul Austerberry, Jeff Malvin et Shane Vieau, sont dans la course pour le BAFTA des plus beaux décors.

D'autres artisans de Blade Runner

Donald Mowad, qui est originaire de Montréal, partage une nomination dans la catégorie des meilleurs maquillages et coiffures pour son travail sur Blade Runner 2049, tandis que le Vancouvérois d'origine Dennis Gassner est cofinaliste pour les décors.

Dennis Gassner affirme s'être inspiré de l'architecture à Budapest, où le film a été tourné.

Lorsqu'il a rencontré Denis Villeneuve pour la première fois à Montréal, il lui a demandé: «Si vous pouviez expliquer le film en un mot, quel serait-il?», et il a répondu: «Brutalité», avant d'ajouter «Chaos».

Denis Villeneuve était «extrêmement pragmatique» lorsqu'ils ont cherché à s'appuyer sur le premier Blade Runner tout en créant un film portant la signature du cinéaste, a expliqué Dennis Gassner.

Christopher Plummer

Ça semblait être une tâche impossible et pourtant, Christopher Plummer s'y est attelé avec brio.

L'illustre acteur originaire de Toronto est finaliste pour un Oscar et un BAFTA pour son rôle de soutien dans All the Money in the World, un projet auquel il s'est joint après le «tournage officiel», pour remplacer Kevin Spacey.

Kevin Spacey a dû être supprimé du film à la suite d'allégations d'inconduite sexuelle à son endroit. Le réalisateur Ridley Scott a tourné les scènes de Christopher Plummer dans le rôle du milliardaire J. Paul Getty six semaines seulement avant la sortie du film en salle.