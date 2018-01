Ridley Scott recevra un prix hommage aux BAFTA

L'académie a annoncé mercredi que le cinéaste de 80 ans recevra le prix BAFTA Fellowship lors du gala qui sera présenté le mois prochain.

Ridley Scott a notamment réalisé Alien, Thelma and Louise et Gladiator.

Son plus récent film est le drame All the Money in the World, pour lequel on a dû retourner certaines scènes à la dernière minute pour y remplacer l'acteur Kevin Spacey à la suite d'allégations d'inconduite sexuelle à son endroit.

Ridley Scott a indiqué qu'il trouvait «très gratifiant» d'être honoré pour l'ensemble de son oeuvre.

Le prix est remis chaque année à une personnalité pour souligner «sa contribution exceptionnelle à l'industrie du cinéma, des jeux ou de la télévision». Charlie Chaplin, Alfred Hitchcock, Elizabeth Taylor et Judi Dench ont déjà reçu le prix.

La cérémonie se tiendra le 18 février au Royal Albert Hall de Londres.