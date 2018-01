Un prix pour Blade Runner 2049

Le prix lui a été remis dans la catégorie des films fantastiques. Les chefs décorateurs des oeuvres The Shape of Water, Logan et Coco ont également été récompensés dans le volet cinéma de ce gala qui couvre également les oeuvres du petit écran. La cérémonie avait lieu à Los Angeles.

Pour M. Gassner, ce prix s'ajoute à quelques autres (Capri, Florida Film Critics, Hollywood Film Awards) remis depuis le début de la saison des galas amorcée en novembre dernier. Il est aussi en nomination aux BAFTA et pour le gala des Oscars qui aura lieu le 4 mars.

Déjà gagnant d'un Oscar (Bugsy), Dennis Gassner a travaillé, au cours de sa carrière, avec les frères Coen, Peter Weir, Sam Mandès, Tim Burton et plusieurs autres réalisateurs de renom.