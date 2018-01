Pas de prix de la DGA pour Villeneuve

Dans la catégorie des films de fiction, les cinq finalistes sont Guillermo del Toro (The Shape of Water), Greta Gerwig (Lady Bird), Martin McDonagh (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri), Christopher Nolan (Dunkirk) et Jordan Peele (Get Out).

C'est donc dire que Denis Villeneuve, réalisateur de Blade Runner 2049, ne sera pas de cette course. Plus tôt cette semaine, Villeneuve a été sélectionné pour le prix de la meilleure réalisation aux BAFTA, considérés comme les Oscars britanniques.