Palmarès du TIFF: Robin Aubert et Simon Lavoie sur la liste

La sélection annuelle inclut également Allure, un film des frères montréalais Carlos et Jason Sanchez mettant en vedette Evan Rachel Wood.Le palmarès est lié à un festival du TIFF qui proposera 10 jours de projections et d'événements, de même qu'une tournée pancanadienne.

Les festivités commenceront le 12 janvier 2018, à Toronto, avec la comédie Adventures in Public School de Kyle Rideout.

Parmi les autres films inclus dans le palmarès, on note Ava de Sadaf Foroughi, Luk'Luk'I de Wayne Wapeemukwa, Never Steady, Never Still de Kathleen Hepburn et Unarmed Verses de Charles Officer.

Les documentaires sur les enjeux autochtones Our People Will be Healed d'Alanis Obomsawin et Rumble: The Indians Who Rocked the World de Catherine Bainbridge seront aussi au programme.

Le festival proposera également des projections de 10 courts métrages canadiens ainsi que de 10 courts métrages tournés par des étudiants en cinéma canadiens. L'événement torontois sera suivi d'une tournée qui s'arrêtera à Montréal, Ottawa, Winnipeg, Regina, Saskatoon, Edmonton et Vancouver.