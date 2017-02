Mahershala Ali émouvant aux SAG Awards

«Ma mère est révérend. Je suis musulman. Elle n'était pas exactement ravie quand je lui ai annoncé ma conversion à 17 ans. Mais maintenant, on laisse nos différences de côté, je peux la voir, elle peut me voir, nous nous aimons et notre amour a grandi.»

Plusieurs des présentateurs et lauréats ont par ailleurs dénoncé le décret qu'a signé le président Trump pour interdire l'entrée aux États-Unis de ressortissants de sept pays à majorité musulmane.

Ashton Kutcher a lancé la soirée en déclarant: «Bonsoir, chers membres de la Screen Actors Guild, et tous les gens chez eux, et tous ceux dans les aéroports qui ont leur place dans mon Amérique!»