Christopher Plummer sera honoré aux prix Écrans canadiens

L'Académie canadienne du cinéma et de la télévision en a fait l'annonce, mardi.

L'acteur originaire de Toronto sera honoré pour sa carrière sur scène et au grand écran, qui s'est échelonnée sur près de 65 ans et qui lui a permis de remporter deux prix Tony et deux Emmy, en plus de l'Oscar du meilleur acteur de soutien pour son rôle dans Beginners, en 2012.

La cérémonie des prix Écrans canadiens, présentée à Toronto, sera diffusée en direct sur les ondes de CBC le 12 mars.

Howie Mandel, lui aussi originaire de Toronto, animera la cérémonie, qui récompense les oeuvres et artisans de la télévision et du cinéma canadiens.