 La comédie Night School en tête du box-office 

«La comédie du réalisateur Malcolm D. Lee nous emmène sur les traces d'un groupe d'asociaux contraints de suivre des cours pour adultes» dans l'espoir de passer leur baccalauréat, explique le synopsis du distributeur au Canada, Universal.

Comme beaucoup de films avec l'humoriste Kevin Hart, cette comédie un peu grivoise plaît au grand public mais peine à séduire les critiques: seulement 30% d'avis positifs sur Rotten Tomatoes.

En un week-end, le film a déjà pratiquement remboursé son coût de production de 29 millions de dollars, souligne le magazine spécialisé Variety.

Il devance au classement une autre nouveauté, le film d'animation Smallfoot, qui a généré 23 millions de dollars.

Le conte fantastique The House with a Clock in Its Walls , produit par la maison de production de Steven Spielberg (Amblin), complète le trio de tête.

Réalisé par le spécialiste des films d'horreur Eli Roth (Hostel), ce long métrage orienté vers le jeune public a enregistré 12,6 millions de dollars de recettes, soit un total de 44,8 en deux semaines.

En quatrième place vient A Simple Favor. Ce thriller de Paul Feig (Bridesmaids) a récolté 6,5 millions de dollars, 43 millions en trois semaines.

La dernière place du Top 5 revient à The Nun et ses 5,4 millions de dollars. Le dernier film en date de l'univers d'horreur des Conjuring se maintient bien pour sa quatrième semaine dans les salles et affiche désormais 109 millions de dollars de recettes en Amérique du Nord.

Voici le reste du Top 10:

6 - Hell Fest : 5,1 millions (première semaine)

7 - Crazy Rich Asians : 4,1 millions (165,7 en sept semaines)

8 - The Predator : 3,9 millions (47,8 en trois semaines)

9 - White Boy Rick : 2,4 millions (21,7 millions en trois semaines)

10 - Peppermint : 1,8 million (33,5 en quatre semaines)