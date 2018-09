LeBron James dans la suite de Space Jam

Plus de 20 ans après sa sortie, Space Jam, le film d'animation qui mettait en scène Michael Jordan dans un match de basketball avec Bugs Bunny et les Looney Tunes, aura enfin une suite. Et Jordan étant à la retraite, c'est le nom de LeBron James qui sera inscrit au haut de l'affiche.

La maison de production de la superstar de la NBA, SpringHill Entertainment, a dévoilé mercredi une photo d'un vestiaire avec des casiers au nom de LeBron James, Ryan Coogler - le réalisateur de Black Panther - et... Bugs Bunny.

Le metteur en scène Terence Nance, qui réalise une série actuellement diffusée sur la chaîne HBO, sera derrière la caméra pour Space Jam 2. Le film sera produit par Ryan Coogler, récemment complimenté par LeBron James pour son travail sur le film de super-héros Black Panther.

Dans le premier opus, un classique populaire des années 1990, Bugs Bunny et ses amis (Daffy Duck, Silvestre, etc.) devaient s'imposer lors d'un match de basket-ball face à des extra-terrestres qui avaient volé le talent des plus grands joueurs de la NBA de l'époque (Larry Bird, Patrick Ewing, etc.).

Seule solution pour les Looney Tunes: recruter le plus grand joueur de basket-ball de tous les temps, Michael Jordan.