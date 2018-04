Ready Player One en pôle position du box-office 

Le nouvel opus futuriste de Steven Spielberg Ready Player One, hommage explosif aux films de science-fiction des années 80, a pris la pôle position du box-office nord-américain dès sa sortie à l'occasion du week-end de Pâques, reléguant le phénomène Black Panther à la troisième place.

Ready Player One, film rétro de science-fiction sur un adolescent qui oublie son monde glauque de l'an 2045 en glissant dans un monde virtuel plein d'aventures et de danger, a rapporté 41,8 millions de dollars aux États-Unis et au Canada, selon les chiffres de la société spécialisée Exhibitor Relations publiés lundi.

Considéré par les critiques comme une oeuvre testament de Steven Spielberg, ce film bourré d'effets visuels multiplie les références aux films les plus populaires des années 80 et 90, notamment ceux de... Spielberg lui-même, comme E.T. ou Jurassic Park.

L'autre nouveauté, le thriller Tyler Perry's Acrimony des studios Lionsgate, qui met en scène Taraji P. Henson dans le rôle d'une épouse vengeresse, a rapporté 17,2 millions de recettes.

Premier blockbuster de l'univers cinématographique Marvel avec un super-héros noir, Black Panther se retrouve en troisième position avec 11,5 millions entre vendredi et dimanche, soit un total de 65097 millions de dollars aux États-Unis et au Canada depuis sa sortie il y a sept semaines.

Black Panther a rapporté plus de 1,2 milliard de dollars dans le monde entier.

La quatrième place revient à I Can Only Imagine, drame sur la foi qui suit les aventures d'un groupe de rock chrétien. Le film a engrangé 10,4 millions de dollars en trois jours et 55,3 millions en trois semaines.

Les robots de Pacific Rim : Uprising, qui luttent contre des extraterrestres voulant éradiquer l'humanité, ont chuté de la première à la cinquième place, victimes de critiques mitigées, avec 9,4 millions de dollars de recettes (45,8 millions en deux semaines).

Voici la suite du classement:

6 - Sherlock Gnomes : 7 millions de dollars (22,8 millions en deux semaines)

7 - Tomb Raider et son aventurière rebelle Lara Croft, interprétée par la Suédoise Alicia Vikander qui succède ainsi à Angelina Jolie dans ce rôle: 4,9 millions.

8 - A Wrinkle in Time : 4,8 millions (83,4 millions en quatre semaines)

9 - Love, Simon : 4,77 millions (32,1 millions en trois semaines)

10 - Paul, Apostle of Christ : 3,5 millions de dollars pour ce film dans lequel Paul, emprisonné par l'empereur Néron, se souvient de certains moments de sa vie (11,5 millions en deux semaines).