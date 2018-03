 Affaire Weinstein: le procureur de New York ouvre une nouvelle enquête 

Le procureur de l'État de New York, Eric Schneiderman.

Agence France-Presse

NEW YORK À la demande du mouvement anti-harcèlement Time's Up, le procureur de l'État de New York a accepté lundi d'enquêter sur les raisons pour lesquelles Harvey Weinstein n'a pas été inculpé, presque six mois après les premières révélations sur les abus sexuels du producteur.

«Nous avons une connaissance approfondie des années de comportement sexuel déviant d'Harvey Weinstein et nous l'avons récemment assigné en justice pour des abus sur ses employés au sein de la Weinstein Company», a déclaré le procureur, Eric Schneiderman, dans un tweet. «Nous sommes déterminés à mener une enquête complète juste et indépendante sur cette affaire», a-t-il ajouté. Le procureur répondait ainsi favorablement à une demande d'enquête du mouvement Time's Up, rendue publique lundi matin, qui demandait au gouverneur de l'État de New York d'enquêter sur les décisions du procureur de Manhattan, et les raisons pour lesquelles Harvey Weinstein n'a pas encore été inculpé. Dans un communiqué, Time's Up avait indique avoir demandé au gouverneur Andrew Cuomo «une enquête indépendante sur le processus de décision dans ce dossier», y compris un «examen complet» des échanges entre les avocats de Mr. Weinstein et le bureau du procureur de Manhattan, Cyrus Vance, pour s'assurer de l'«intégrité» du procureur local et «rétablir la confiance» dans son bureau.

Agrandir Ambra Battilana Gutierrez AP