The Big Lebowski a 20 ans: trois grands fans nous expliquent 

Simon Lacroix, cocréateur de l'événement Total Crap

«Je ne compte plus les fois que j'ai vu ce film. Chaque fois que je parle à quelqu'un qui ne l'a pas vu, j'arrête tout et je lui dis: "On va l'écouter LÀ." C'est à ce point-là, ce film, pour moi. La première fois que je l'ai vu au cinéma avec une amie, on riait tellement fort qu'on a dérangé tout le monde. The Big Lebowski est un hommage aux films noirs des années 40, avec beaucoup d'éléments de western, une trame sonore excellente - comme dans la plupart des films des Coen, mais particulièrement celui-là. Ils montrent leur amour du cinéma. Il y a tellement de bonnes répliques, plus que dans Slap Shot. "Yeah, well, that's just, like, your opinion, man", tu ne peux rien répondre après ça! Je pense que ce qui fait le charme de ce film, c'est qu'il faut être très attentif pour comprendre tous les éléments de l'intrigue, mais qu'au bout du compte, ce n'est pas si important que ça; le film est globalement plus cool que l'intrigue. Enfin, plus on regarde The Big Lebowski, plus on l'aime, et plus on en découvre. Beaucoup d'éléments et de répliques peuvent devenir des mèmes sur le Net, c'est ce qui fait qu'il est très influent dans la culture pop. Il y a tout dans ce film-là!»

- - -