Un Lelouch format léger

On se souviendra qu'il a subi un dur coup en janvier dernier lorsque des voleurs lui ont dérobé le scénario de ce qui devait être son prochain film, Oui et non, ainsi que ses notes des 50 dernières années.

Le thème de La vertu de l'impondérable pourrait se résumer ainsi: faire contre mauvaise fortune bon coeur. En effet, Lelouch veut parler de ces mauvaises choses qui nous arrivent et qui s'avèrent finalement formidables.

Ce n'est pas le premier film tourné avec un téléphone. Le réalisateur Sean Baker a réalisé ainsi son film Tangerine, de même qu'une partie de The Florida Project. Une nouvelle catégorie aux Oscars?

Source: Variety