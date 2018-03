The Shape of Water remporte l'Oscar du meilleur film 

Rachel Shenton et Chris Overton ont remporté l'Oscar du meilleur court métrage pour The Silent Child.

Frank Stiefel a reçu l'Oscar du meilleur court métrage documentaire, Heaven is a Traffic Jam on the 405, des mains des comédiennes Maya Rudolph et Tiffany Haddish.

Paul D. Austerberry, Jeffrey A. Melvin et Shane Vieau ont remporté l'Oscar de la meilleure direction artistique, pour The Shape of Water.

Sam Rockwell a remporté l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour sa prestation dans Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.

James Ivory dépose sur le plancher l'Oscar du meilleur scénario adapté qu'il a remporté pour Call Me by Your Name.

Miguel et Natalia Lafourcade chantent la chanson oscarisée Remember Me, tirée du film d'animation Coco.

Alexandre Desplat remporte le deuxième Oscar de sa carrière pour la bande originale de The Shape of Water, romance fantastique de Guillermo del Toro. Le compositeur français avait reçu sa première statuette il y a trois ans pour la musique du film The Grand Budapest Hotel de Wes Anderson.

Jordan Peele a reçu l'Oscar du meilleur scénario original pour Get Out, qu'il a aussi mis en scène.

Guillermo del Toro a remporté l'Oscar du meilleur réalisateur pour The Shape of Water.

Frances McDormand a remporté l'Oscar de la meilleure actrice dans un rôle principal pour le film Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. C'est le second Oscar pour la comédienne de 60 ans, qui l'avait déjà emporté dans la même catégorie en 1997 pour son personnage de Marge Gunderson dans Fargo des frères Coen.

Le réalisateur Guillermo del Toro livre un discours tandis que des membres de l'équipe de son film The Shape of Water célèbrent leur victoire à la 90e soirée des Oscars.

Vicky Fragasso-Marquis

La Presse Canadienne The Shape of Water, de Guillermo del Toro, a été couronné à la cérémonie des Oscars, dimanche soir, mais l'Académie n'a pas manqué de saluer plusieurs autres films, dont Three Billboards Outside Ebbing, Missouri et Dunkirk.

Au terme d'un gala de plusieurs heures, les deux producteurs de The Shape of Water sont allés cueillir le prix du meilleur film des mains de Warren Beatty et Faye Dunaway - les mêmes qui avaient fait une erreur en annonçant le nom du meilleur film l'an dernier. Guillermo del Toro est allé chercher le prix avec le Canadien J. Miles Dale. Le réalisateur d'origine mexicaine, qui a été couvert de trophées en cette saison des galas, a également reçu l'Oscar de la meilleure réalisation. Les Canadiens Paul Austerberry, Jeffrey A. Melvin et Shane Vieau ont quant à eux gagné le prix de la meilleure direction artistique pour le même film, et en ont profité pour remercier la ville de Toronto pendant leurs discours. La trame sonore du compositeur français Alexandre Desplat a aussi été saluée par l'Académie. Sans surprise, c'est Frances McDormand qui a été sacrée meilleure actrice pour son rôle de Mildred Hayes dans Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Il s'agit de son deuxième Oscar; elle avait été récompensée en 1997 pour Fargo. Plus tôt dans la soirée, Sam Rockwell était allé cueillir l'Oscar du meilleur acteur de soutien, lui qui avait reçu le même prix au gala des Golden Globes et à celui de l'Académie britannique des arts du cinéma et de la télévision Le film de guerre de Christopher Nolan Dunkirk s'est, lui, démarqué dans les prix techniques. Il s'est vu attribuer trois trophées; celui du meilleur montage, du meilleur montage sonore et du meilleur mixage sonore. Blade Runner 2049, réalisé par le Québécois Denis Villeneuve, a aussi été récompensé deux fois, pour la direction photo et les effets visuels, qui avaient été conçus par un studio montréalais, Framestore. Les artistes, qui avaient recréé la ville de Las Vegas dans le film de science-fiction, ont remercié Denis Villeneuve et l'un d'entre eux, Richard Hoover, a même dit «merci beaucoup» à Montréal, en français.

Agrandir Roger Deakins a remporté l'Oscar de la meilleure direction de la photographie pour son travail sur Blade Runner 2049. REUTERS

Darkest Hour a aussi été reconnu pendant la soirée. L'acteur Gary Oldman, qui a incarné l'ancien premier ministre Winston Churchill, a remporté le prix du meilleur acteur dans un premier rôle. Les maquilleurs et les coiffeurs qui avaient véritablement transformé l'apparence de l'acteur dans le film ont aussi été salués. Call Me by Your Name et Get Out ont par ailleurs été reconnus pour le scénario adapté et le scénario original, respectivement. Jordan Peele, l'auteur de Get Out, est devenu le premier Afro-Américain à recevoir cette récompense. L'actrice Allison Janney a par ailleurs ajouté un Oscar à sa faste récolte de prix pour son rôle marquant de la mère de Tonya Harding, dans le film biographique I, Tonya. Le film Lady Bird, qui a été encensé par la critique, sera finalement reparti bredouille. The Post, de Steven Spielberg, a aussi été boudé par l'académie. #MeToo au centre des discussions Le mouvement #MeToo contre les agressions et le harcèlement sexuels a été au centre de plusieurs discours pendant la soirée, tout comme l'égalité entre les hommes et les femmes dans le milieu du cinéma. C'était inévitable: il s'agissait de la première cérémonie à laquelle n'assistait pas l'ex-producteur Harvey Weinstein, un habitué du gala qui a été exclu de l'Académie en raison des allégations d'inconduite sexuelle dont il fait l'objet. L'animateur Jimmy Kimmel a ouvert la 90e cérémonie des Oscars en abordant ce sujet. Alors que le célèbre animateur avait passé son temps à rire du président Donald Trump l'an dernier, son monologue d'ouverture a porté en majeure partie sur le mouvement #Metoo, lancé dans la foulée des allégations qui se sont répandues comme une traînée de poudre à Hollywood et partout dans le monde.

Agrandir Greta Gerwig REUTERS