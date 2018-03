Oscars : les lauréats en photo

Lee Unkrich et Darla K. Anderson ont accepté l'Oscar du meilleur long métrage d'animation, pour Coco.

Allison Janney a remporté l'Oscar du meilleur second rôle féminin pour son interprétation dans I, Tonya, où elle incarne la mère abusive de la patineuse Tonya Harding.

Sam Rockwell a remporté l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour sa prestation dans Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.

