 Denis Villeneuve hésiterait à tourner un film typiquement québécois 

«Je me rends compte que, moi, j'ai une force à évoluer dans un certain imaginaire et dans la culture de quelqu'un d'autre. D'arriver dans ma propre culture, j'ai comme une peur», a-t-il soutenu devant plus de 1000 personnes venues l'écouter dimanche après-midi au théâtre Maisonneuve de la Place des Arts à Montréal.

Le réalisateur québécois de renommée internationale a livré ses réflexions sur son parcours et ses projets d'avenir lors d'une séance de questions-réponses organisée à l'occasion des Rendez-vous Québec Cinéma.

Denis Villeneuve a confié à l'animatrice Marie-Louise Arsenault qu'il se sentait plus à l'aise à présenter des réalités qui se passent ailleurs dans le monde - ou dans un autre espace-temps - plutôt que de parler spécifiquement d'enjeux québécois.

«J'ai fait neuf longs métrages, et j'ai été capable de faire un film là-dessus qui parle du Québec», a-t-il souligné, faisant référence à Polytechnique, un film paru en 2009 qui portait sur la tuerie survenue à l'École Polytechnique de Montréal en 1989.

Cela n'empêche pas que tous ses films soient empreints d'une «sensibilité» québécoise, selon le cinéaste, qui a avoué se sentir «imposteur» de participer à un festival sur le cinéma québécois.

«On me demandait hier encore: "Est-ce que tu vas revenir faire des films au Québec?". Moi, je pense que oui, j'espère. Mais il y a comme une pudeur à se rapprocher de moi», a-t-il souligné.

«Je me sens étrangement chez moi (à Hollywood). De travailler dans cet espace-là, c'est un espace où je ne me sens pas aliéné», a-t-il ajouté.

M. Villeneuve dit aussi apprécier le fait que les moyens soient plus grands aux États-Unis, ce qui est important dans le cas des films de science-fiction, qui nécessitent des budgets faramineux.