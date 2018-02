Black Panther continue d'amasser des records 

Entre vendredi et dimanche, le 18e film de l'univers Marvel a engrangé 108 millions de dollars aux États-Unis et au Canada, ce qui est la deuxième plus grosse recette pour un deuxième week-end derrière Star Wars - The Force Awakens et ses 149,2 millions de dollars, a fait valoir Disney, propriétaire des studios Marvel, dimanche dans un communiqué.

Deux autres films avaient franchi la barre des 100 millions pour leur deuxième week-end : Jurassic World» (106,6 millions en 2015) et The Avengers (103,1 millions en 2012).

Il est aussi le plus rapide des films Marvel à rapporter 400 millions de dollars en Amérique du Nord.

Selon Paul Dergarabedian, de la société spécialisée comScore, le film a déjà rapporté 704 millions de dollars dans le monde. Et il n'est pas encore sorti en Chine et au Japon, ni partout en Russie.

Black Panther a été réalisé par le jeune metteur en scène Ryan Coogler (Creed, Fruitvale Station), avec un casting d'acteurs noirs parmi les plus prisés de Hollywood : Chadwick Boseman, l'oscarisée Lupita Nyong'o, Angela Bassett, Forest Whitaker, Daniel Kaluuya..