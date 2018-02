 Le directeur photo Roger Deakins récompensé par ses pairs 

Roger Deakins s'approche de plus en plus d'un Oscar très attendu après 14 nominations, à la suite du prix récolté ce week-end lors du gala de la Société américaine des directeurs de la photographie (ASC).

Associated Press Los Angeles

Grâce à Blade Runner 2049, réalisé par Denis Villeneuve, Roger Deakins a eu le dessus sur Bruno Delbonnel (Darkest Hour), Hoyte van Hoytema (Dunkirk), Dan Laustsen (The Shape of Water) et Rachel Morrison (Mudbound).

Sa femme, James Deakins, a accepté le prix en son nom, samedi soir, précisant que son mari était occupé par un tournage, à New York. Roger Deakins a déjà été primé par l'ASC dans le passé, mais aucune de ces accolades n'a été suivie d'un Oscar.

James Deakins a déclaré que son mari partageait le prix avec les autres finalistes dans la catégorie, qui sont tous en lice pour l'Oscar de la meilleure direction photo, le mois prochain.

Rachel Morrison était la première femme nommée par l'ASC dans la catégorie long métrage et est également la première finaliste féminine dans la catégorie de la direction photo aux Oscars.