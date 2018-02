 Le procureur de New York pose des conditions au rachat du studio Weinstein 

Le procureur de l'État de New York a posé lundi des conditions au rachat du studio co-fondé par Harvey Weinstein avec son frère Robert, réclamant notamment le départ des membres de la direction ayant fermé les yeux sur les abus sexuels commis par le tout-puissant producteur.

Catherine TRIOMPHE Associated Press New York

Lors d'une conférence de presse, le procureur Eric Schneiderman a cité «trois principes simples» que devrait respecter tout projet de reprise: «Les victimes devront être correctement dédommagées, les employés à l'avenir protégés et les cadres de la société coupables ou ayant permis (les abus) ne devront pas être récompensés».

«Toute offre qui enlève les frères Weinstein mais laisse intact le reste de la direction devrait être inacceptable», a-t-il aussi souligné, faisant valoir qu'«il s'agissait d'une culture d'entreprise omniprésente» que «n'importe quel cadre avec un sens de l'intégrité aurait dû faire cesser».

Le procureur, qui a assigné dimanche en justice The Weinstein Company (TWC) et les frères Weinstein pour n'avoir pas protégé leurs employés du comportement de prédateur sexuel du producteur, a pour autant assuré «ne vouloir bloquer aucun rachat» et vouloir éviter la mise en faillite de TWC.

Lundi matin, plusieurs médias américains avaient affirmé que cette assignation en justice avait fait basculer les négociations de reprise quasiment abouties menées par un groupe d'investisseurs emmené par une ex-responsable de l'administration Obama, Maria Contreras-Sweet.

Une source proche du dossier a cependant assuré que les négociations se poursuivaient lundi, tout en reconnaissant que «les commentaires du procureur ont donné une nouvelle perspective à ce rachat».

Selon M. Schneiderman, le projet de reprise prévoit de confier la présidence de la nouvelle société à David Glasser, ancien directeur des opérations du studio Weinstein, une proposition qu'il a qualifiée d'«inacceptable».