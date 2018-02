Black Panther: le vieux sage et la recrue 

La Presse a rencontré Forest Whitaker et Letitia Wright pour la sortie du film Black Panther. Le premier incarne le vieux sage du royaume de Wakanda, alors que la deuxième joue la soeur cadette de Panthère noire.

Sans Forest Whitaker, Black Panther n'aurait pas vu le jour dans sa forme actuelle.

C'est comme producteur, il y a plusieurs années, que Whitaker a accepté le projet de film d'un jeune étudiant en cinéma inconnu à Hollywood, Ryan Coogler. Le drame, Fruitvale Station - Grand Prix du jury du Festival de Sundance en 2013 -, mettait en vedette l'acteur Michael B. Jordan.

« Le film avait une conscience sociale. C'était à propos du cas de profilage racial d'un jeune Noir tué par un policier », rappelle Whitaker.

Cinq ans plus tard, Ryan Coogler signe à 31 ans la réalisation du blockbuster de Marvel Black Panther, dans lequel Michael B. Jordan tient le rôle du super vilain Erik Killmonger. Entre-temps, Coogler et Jordan ont tourné le film Creed.

ADMIRATION MUTUELLE

Whitaker est un mentor pour Coogler. Or, il admire aussi beaucoup le jeune cinéaste, à qui il a donné une première chance. « Ryan est un gros travailleur et il a un coeur pur, donc les gens sur son plateau se sentent investis. »

C'est la veille de notre entretien que l'acteur - oscarisé pour son rôle dans The Last King of Scotland - a pu voir Black Panther pour la première fois.

Whitaker tient le rôle du maître spirituel de Wakanda, un royaume à l'avenir qui s'annonce prospère grâce à un minerai aux possibilités multiples, le vibranium.

« Il y a un paquet de thèmes dans le film, mais pour moi, il renvoie surtout à la question du partage des richesses. Faut-il prendre soin des autres dans le besoin ou plutôt continuer sa vie confortable ? »

- Forest Whitaker

Le prochain film de Forest Whitaker, Burden, relate l'histoire d'un jeune qui fuit le Ku Klux Klan. « Oui, j'ai une inclinaison pour les films qui ont un impact », confirme-t-il. Même dans Rogue One de la franchise Star Wars, où il a incarné un rebelle, « il était question de se battre pour la liberté. »

Ambassadeur de l'UNESCO, Forest Whitaker a par ailleurs une ONG, Whitaker Peace & Development Initiative, qui prône la réconciliation dans des zones de conflits à travers des initiatives éducatives.

Il tenait aussi à nous dire qu'il adore Montréal, et qu'il garde un bon souvenir du tournage d'Arrival de Denis Villeneuve.