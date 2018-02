Jean-Marc Vallée reconnu par ses pairs

Il s'agit d'une reconnaissance importante puisque la Directors Guild of America représente les réalisateurs. M. Vallée y a donc été reconnu par ses pairs.

Mettant en vedette Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Laura Dern et plusieurs autres, la série était inscrite dans la catégorie « Movies for Television and Mini-Series ». Outre Big Little Lies, les finalistes dans cette catégorie étaient Godless, The Wizard of Lies, Story of a Girl et The Immortal Life oh Henrietta Lacks.

Pour M. Vallée et toute l'équipe de la série, ce prix s'ajoute à de nombreux autres, dont quatre Golden Globes et huit Emmys, obtenus depuis le début de la saison des galas.

Une deuxième saison de Big Little Lies est en préparation et M. Vallée y reste associé à titre de producteur exécutif. Il a été récemment annoncé que Meryl Streep allait rejoindre la distribution pour cette deuxième année.

Par ailleurs, le cinéaste mexicain Guillermo del Toro a remporté le prix du meilleur réalisateur de l'année avec The Shape of Water. Ce long métrage, qui mène la liste des nommés (13 catégories) en vue des Oscars, était ici finaliste avec les films Lady Bird, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, Dunkirk et Get Out.

Animée par Judd Apatow, la 70e cérémonie des DGA Awards avait lieu à l'hôtel Beverly Hilton de Los Angeles.