Three Billboards Outside Ebbing, Missouri sacré aux SAG Awards 

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, drame de Martin McDonagh, a reçu le principal prix des SAG Awards, baromètres des Oscars, lors d'une cérémonie qui a mis les femmes à l'honneur.

Ce film qui avait déjà triomphé aux Golden Globes se place donc désormais parmi les favoris pour les Oscars, apogée de la saison des prix hollywoodiens, au côté de The Shape of Water, qui a gagné le prix des producteurs d'Hollywood samedi.

Frances McDormand, interprète principale de Three Billboards, drame acide sur une mère qui loue trois panneaux publicitaires pour s'indigner de la lenteur de l'enquête sur la mort de sa fille, est repartie avec la statuette de meilleure actrice cinématographique.

Déjà lauréate d'un Globe pour ce rôle, elle tient désormais la corde pour l'Oscar de la meilleure actrice, tout comme Gary Oldman chez les acteurs. Le Britannique de 59 ans a décroché un SAG pour avoir incarné Winston Churchill dans Darkest Hour.

Ému, il a cité le grand homme d'État anglais : «On gagne sa vie par ce qu'on reçoit, mais on fait sa vie par ce qu'on donne».

Les SAG sont considérés comme un indicateur fiable pour les Oscars car 1200 de ses quelque 6000 membres votent à l'Académie des arts et sciences du cinéma, qui décerne les prestigieuses statuettes.

Sam Rockwell, qui incarne un policier dans Three Billboards, est reparti avec le prix du meilleur second rôle masculin.

Alors que des centaines de milliers de personnes ont manifesté à travers les États-Unis et en Europe ce week-end en faveur des droits des femmes, il a rendu hommage au mouvement Time's Up fondé par quelque 300 femmes influentes d'Hollywood dans la foulée de l'affaire Weinstein.

«À toutes les femmes dans cette pièce qui essaient d'arranger les choses, c'était nécessaire depuis longtemps», a-t-il remarqué.

Ce sont aussi presque exclusivement des femmes qui sont montées sur scène pour remettre les récompenses dimanche à l'auditorium Shrine, tout au sud de Los Angeles, en hommage également à Time's Up, qui entend financer la défense de victimes d'agressions sexuelles, et au mouvement MeToo.

En télévision, c'est le drame familial et racial This is Us qui a remporté le prix du meilleur ensemble d'acteurs, et Sterling K. Brown, a été sacré meilleur acteur dramatique de télé.

Interrogé sur le mouvement Time's Up, il a répondu que «c'est toujours la responsabilité de la majorité de se mettre à la place de la minorité».