 Le dernier Star Wars dépasse le milliard de dollars de recettes 

Star Wars : Les derniers Jedi finit l'année en pulvérisant la barre du milliard de dollars de recettes dans le monde, selon des estimations publiées dimanche et confirmées par Disney.

Le huitième épisode de la saga galactique de George Lucas a engrangé 530,25 millions de dollars depuis sa sortie il y a trois semaines dans les salles d'Amérique du Nord, où il reste fermement installé à la première place du box-office, et 523 millions de dollars dans le monde, d'après les estimations de la société spécialisée Exhibitor Relations.

Un porte-parole de Disney a confirmé à l'AFP que la barre du milliard de dollars avait été dépassée, sans plus de précisions sur le détail des recettes.

Star Wars devrait récolter 65,56 millions pour le week-end prolongé du réveillon (de vendredi à lundi 1er janvier, férié), selon Exhibitor Relations.

Star Wars : Les derniers Jedi avait engrangé 220 millions de recettes aux États-Unis et au Canada dès son premier week-end, signant la deuxième meilleure performance au box-office nord-américain pour une sortie, derrière son antépisode Le Réveil de la Force.

Ce nouveau volet met face à face Rey, l'héritière des Jedi, et Kylo Ren, la principale menace venue du Premier Ordre et on y voit pour la dernière fois Carrie Fisher dans le rôle de Leia Organa : l'actrice est morte en décembre 2016, à 60 ans, quelque temps après avoir terminé le tournage de ses scènes.